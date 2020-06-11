***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2020 10:00
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850590
BIST
10:03109.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -323,97
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.465
En Düşük
108.956
10:036,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7947
En Düşük
6,7686
10:037,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:03378,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 378,63
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,07
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,80
|2.350.938
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|5.874.889
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|
|EGCYH
|1,06
|682.704
|% 9,28
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,37
|3.164.148
|% -9,87
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|SELGD
|3,00
|67.380
|% -3,85
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 0,00
|
|BIZIM
|17,50
|454.506.142
|% 0,00
|
|BIMAS
|64,70
|174.906.730
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,24
|119.621.797
|% 0,00
|
|ASUZU
|12,60
|91.345.243
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,24
|119.621.797
|% 0,00
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 0,00
|
|BIZIM
|17,50
|454.506.142
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,73
|75.394.792
|% 0,00
|
|BERA
|4,39
|75.129.751
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% -0,36
|
|Frank
|7,1635
|7,2067
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8031
|1,8121
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-5,15
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.476
|-6,70
|
|Tam
|2.522
|2.548
|-3,00
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-1,40
|
|Çeyrek
|615
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-1,34
|