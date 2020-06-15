***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2020 10:04
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851147
BIST
12:51109.667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -168,88
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:516,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
12:517,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:51377,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,19
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.129.242
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.598.117
|% 9,99
|
|GEDZA
|11,35
|9.340.533
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.547.175
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,74
|476.473.836
|% 4,17
|
|GUSGR
|4,39
|415.880.426
|% 5,28
|
|THYAO
|12,66
|395.276.858
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,91
|374.951.558
|% -1,04
|
|GARAN
|8,07
|313.123.219
|% -0,86
|
|EKGYO
|1,91
|374.951.558
|% -1,04
|
|GUSGR
|4,39
|415.880.426
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,54
|122.610.578
|% -1,28
|
|PETKM
|3,94
|270.460.399
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,75
|185.233.747
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5447
|8,5875
|% 0,29
|
|Frank
|7,1607
|7,2038
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8171
|1,8262
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-16,85
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.467
|-18,50
|
|Tam
|2.518
|2.535
|-19,00
|
|Yarım
|1.227
|1.237
|-9,30
|
|Çeyrek
|614
|619
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,45
|38,45
|-0,28
|