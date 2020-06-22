***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 10:12
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852229
BIST
11:48115.348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.735,75
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.361
En Düşük
114.267
11:486,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8613
En Düşük
6,8353
11:487,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7027
En Düşük
7,6418
11:48385,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,31
|Açılış
|: 385,32
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,13
|7.149.741
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,35
|23.858.097
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.222.099
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.457.215
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.998.091
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.339.132
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|18.736.890
|% -9,85
|
|GARAN
|8,61
|1.434.479.352
|% 3,36
|
|VAKBN
|5,47
|1.171.330.247
|% 3,60
|
|HALKB
|6,53
|761.427.127
|% 6,87
|
|THYAO
|12,77
|733.146.129
|% 2,00
|
|AKBNK
|6,19
|628.424.602
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,47
|1.171.330.247
|% 3,60
|
|GARAN
|8,61
|1.434.479.352
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,46
|312.105.884
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,86
|223.163.301
|% 0,54
|
|HALKB
|6,53
|761.427.127
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4946
|8,5372
|% 0,79
|
|Frank
|7,1893
|7,2326
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|3,73
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.515
|29,00
|
|Tam
|2.568
|2.579
|27,80
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|14,50
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,07
|