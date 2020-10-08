***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 11:49
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879713
BIST
15:171.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:177,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:179,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:17482,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,12
|Açılış
|: 482,68
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:17
|UTPYA
|18,37
|9.812.904
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.877.120
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.303.836
|% -9,92
|
|PETKM
|4,52
|964.972.813
|% 2,73
|
|SISE
|6,74
|918.351.646
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|820.124.440
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,95
|688.092.062
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,39
|568.440.758
|% -3,59
|
|PETKM
|4,52
|964.972.813
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,13
|228.584.294
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,28
|221.140.370
|% 2,40
|
|YGYO
|1,14
|185.288.880
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,70
|236.802.713
|% 1,19
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9115
|7,9184
|% 0,46
|
|Euro
|9,3146
|9,3267
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,2082
|10,2594
|% 0,52
|
|Frank
|8,5982
|8,6500
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1057
|2,1162
|% 0,48
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|10,19
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,74
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:28KNFRT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 903 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, TTKOM
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, TUPRS
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 79 kaybederek (% -0.17 ) 1, 050
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENCM, EMNIS, BEYAZ, VKING, IDGYO, BALAT, FORMT, KLGYO, COSMO, LUKSK