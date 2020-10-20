***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:05
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882498
BIST
12:571.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:577,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:579,3232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:57483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:57
|AKSGY
|4,18
|75.783.559
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.804.258
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.160.100
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|229.607.203
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|VANGD
|11,01
|6.627.119
|% -9,98
|
|GARAN
|7,46
|768.467.889
|% -0,53
|
|SISE
|6,87
|523.944.502
|% 0,15
|
|ASELS
|18,28
|506.890.242
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,11
|506.490.303
|% 5,50
|
|ISFIN
|4,18
|464.317.827
|% 3,21
|
|SKBNK
|2,11
|506.490.303
|% 5,50
|
|ALBRK
|1,79
|388.679.693
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|442.993.110
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,34
|265.559.678
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,18
|464.317.827
|% 3,21
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,8956
|% 0,21
|
|Euro
|9,3186
|9,3232
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2088
|10,2600
|% 0,40
|
|Frank
|8,6607
|8,7129
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0987
|2,1092
|% 0,26
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,77
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-6,07
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,93
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,15
|