***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 14:53
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882839
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0617
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8003
18:059,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0299
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2620
18:05483,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,71
|Açılış
|: 483,92
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7998
|7,8042
|% -0,78
|
|Euro
|9,2644
|9,2699
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,2404
|10,2917
|% 0,88
|
|Frank
|8,6055
|8,6573
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0760
|2,0864
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|19,27
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
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17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem