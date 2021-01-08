***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 11:03
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898161
BIST
12:451.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:457,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:459,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:45448,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,39
|Açılış
|: 448,64
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:43
|YESIL
|151,80
|94.097.217
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.471.484
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|42.054.374
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|459,10
|293.444.565
|% -5,42
|
|EKGYO
|2,51
|1.228.299.102
|% -3,46
|
|SISE
|7,44
|948.026.341
|% 0,81
|
|THYAO
|12,89
|890.720.986
|% 1,66
|
|OTKAR
|417,80
|750.914.265
|% -3,04
|
|KRDMD
|6,20
|658.518.945
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,51
|1.228.299.102
|% -3,46
|
|SISE
|7,44
|948.026.341
|% 0,81
|
|PETKM
|5,24
|621.813.821
|% -0,19
|
|KRDMD
|6,20
|658.518.945
|% 4,55
|
|YGYO
|1,88
|200.307.389
|% 3,30
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3645
|7,3700
|% 0,30
|
|Euro
|9,0151
|9,0219
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,0050
|10,0552
|% 0,71
|
|Frank
|8,2903
|8,3402
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% 0,51
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,91
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.962
|3.036
|-20,35
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-9,84
|
|Çeyrek
|718
|734
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,39
|