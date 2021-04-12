***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 15:25
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926699
BIST
16:181.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:188,1447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:189,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:18453,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,66
|Açılış
|: 453,65
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:18
|QUAGR
|19,91
|690.996
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.086.105
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.701.453
|% 9,99
|
|TUREX
|15,97
|886.079
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.116.112
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.669.953
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,75
|990.153.440
|% -4,72
|
|GARAN
|6,68
|603.080.364
|% 0,60
|
|HALKB
|4,60
|562.131.795
|% 1,32
|
|EREGL
|16,42
|559.656.374
|% 0,67
|
|PETKM
|6,08
|488.866.845
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,08
|326.956.389
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|252.838.502
|% -2,13
|
|HALKB
|4,60
|562.131.795
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|132.790.116
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|603.080.364
|% 0,60
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1426
|8,1447
|% -0,12
|
|Euro
|9,7012
|9,7077
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1330
|11,1888
|% -0,08
|
|Frank
|8,7550
|8,8077
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1580
|2,1688
|% -0,46
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-7,16
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.995
|3.070
|-17,35
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-8,39
|
|Çeyrek
|726
|743
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|1,25
|
Seans Raporu
16:18
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16:30INTEM
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 43.08 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 500 adet işlem
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16:29SAFKR
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 349 adet işlem
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 83 kaybederek (% -0.13 ) 1, 431
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16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
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16:28XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 11, 747.00 milyon TL de