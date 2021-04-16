***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 17:34
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928857
BIST
17:321.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:328,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:329,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:32461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,49
|Açılış
|: 461,32
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:32
|QUAGR
|29,12
|192.457.771
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.428.382
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,30
|12.498.466
|% -47,87
|
|PEKGY
|1,80
|11.444.667
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.917.882
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.071.209
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.575.395.172
|% -0,41
|
|EREGL
|18,09
|1.241.887.269
|% 0,33
|
|ODAS
|3,37
|730.585.959
|% -8,42
|
|PETKM
|6,36
|545.165.500
|% -0,78
|
|FROTO
|182,40
|509.959.340
|% 2,59
|
|GARAN
|7,28
|1.575.395.172
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|730.585.959
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|413.731.573
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,88
|341.098.094
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|159.706.811
|% -2,99
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0663
|8,0726
|% 0,82
|
|Euro
|9,6695
|9,6765
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,1145
|11,1702
|% 0,98
|
|Frank
|8,7463
|8,7990
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1449
|2,1556
|% 0,72
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,29
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,32
|