***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 16:34
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944175
BIST
16:261.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,07
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:268,6989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:2610,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4128
En Düşük
10,3652
16:26499,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,94
|Açılış
|: 499,72
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ALKA
|16,50
|4.856.341
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.094.821
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.130.435
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.607.399
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.445.551
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.503.122
|% -9,86
|
|BERA
|13,08
|153.435.795
|% -7,17
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,37
|528.193.841
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|VAKFN
|12,07
|337.304.881
|% -5,56
|
|FENER
|39,36
|336.114.901
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,09
|210.438.097
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|202.187.818
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|PETKM
|5,45
|274.178.162
|% 0,18
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6989
|% -0,11
|
|Euro
|10,4077
|10,4128
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0590
|12,1195
|% -0,26
|
|Frank
|9,4612
|9,5182
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,18
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 65 kaybederek (% -0.57 ) 1, 514
-
16:37VAKFN
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 994, 318 adet işlem
-
16:35DAGI
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 455, 746 adet işlem
-
16:34TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 582 adet işlem
-
16:33RTALB
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 375, 712 adet işlem