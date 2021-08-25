***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2021 11:25
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960373
BIST
14:101.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:108,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:109,8630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0302
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:10483,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,95
|Açılış
|: 483,81
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:10
|GESAN
|27,34
|463.515.995
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.823.925
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|42.833.431
|% 9,67
|
|PENTA
|84,95
|7.865.270
|% 9,19
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.287.166
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|GARAN
|9,59
|1.061.167.969
|% 0,42
|
|THYAO
|12,90
|679.422.588
|% 0,70
|
|BRLSM
|13,05
|641.188.439
|% 7,76
|
|BIMAS
|73,00
|501.918.796
|% -0,54
|
|GESAN
|27,34
|463.515.995
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.823.925
|% 9,91
|
|GARAN
|9,59
|1.061.167.969
|% 0,42
|
|ODAS
|1,47
|160.149.915
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,55
|247.708.008
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,74
|439.540.280
|% 0,65
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3955
|8,3984
|% 0,02
|
|Euro
|9,8594
|9,8630
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,4768
|11,5344
|% -0,14
|
|Frank
|9,1468
|9,2019
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2307
|2,2419
|% -0,05
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-10,43
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-32,39
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-15,67
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,83
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,55
|70,55
|0,14
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, TCELL
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, EREGL
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 74 kaybederek (% -0.37 ) 1, 293
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, BALAT, DARDL, GESAN
-
14:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, AGYO, UFUK