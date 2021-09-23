***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 14:00
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964959
BIST
14:561.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:568,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:5610,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1440
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:56498,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,85
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:56
|YEOTK
|66,55
|202.874.101
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|22.918.075
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.909.671
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.189.413
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,44
|99.002.551
|% -9,96
|
|DESPC
|10,80
|17.693.745
|% -8,71
|
|KTSKR
|58,85
|17.103.180
|% -6,59
|
|DOGUB
|4,85
|9.715.830
|% -6,01
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,28
|2.166.874.998
|% -2,11
|
|EREGL
|16,80
|761.792.678
|% -0,59
|
|THYAO
|13,20
|742.208.923
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,40
|546.166.813
|% -1,64
|
|TUPRS
|111,40
|475.362.837
|% 0,54
|
|GARAN
|9,28
|2.166.874.998
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,40
|546.166.813
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,84
|403.549.335
|% 2,79
|
|ODAS
|1,34
|107.436.712
|% -0,74
|
|AKBNK
|5,34
|422.428.477
|% -2,55
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7341
|8,7372
|% 0,99
|
|Euro
|10,2509
|10,2584
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,9700
|12,0300
|% 1,91
|
|Frank
|9,4259
|9,4827
|% 1,33
|
|Riyal
|2,3275
|2,3391
|% 1,20
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,43
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|29,00
|
|Tam
|3.278
|3.362
|30,40
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|15,64
|
|Çeyrek
|795
|814
|7,82
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|-0,35
|