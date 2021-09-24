***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 15:55
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965160
BIST
15:541.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -22,59
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
15:548,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1170
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8789
En Düşük
8,7526
15:5410,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0908
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:54497,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,87
|Açılış
|: 497,80
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:52
|YEOTK
|73,20
|162.904.711
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.851.688
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.991.678
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.436.099
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.821.358
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|34.818.407
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,40
|12.652.371
|% -8,72
|
|DESPC
|9,82
|16.531.673
|% -7,79
|
|GARAN
|8,83
|1.546.222.888
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,97
|788.998.635
|% -6,15
|
|THYAO
|13,45
|712.508.350
|% 0,90
|
|SISE
|8,16
|474.587.829
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,12
|436.534.407
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,97
|788.998.635
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,32
|432.412.717
|% -2,93
|
|GARAN
|8,83
|1.546.222.888
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,79
|253.635.671
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|436.534.407
|% -3,40
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8733
|8,8757
|% 1,30
|
|Euro
|10,3840
|10,3991
|% 0,87
|
|Sterlin
|12,0864
|12,1470
|% 0,84
|
|Frank
|9,5480
|9,6055
|% 1,16
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% 1,22
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|-0,30
|
|Altın Gr.
|497
|498
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|40,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|39,75
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,22
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,62
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,19
|77,19
|-0,04
|
Seans Raporu
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