***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 12:15
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981899
BIST
12:551.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 15,83
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:5513,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1979
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:5515,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2388
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4829
En Düşük
15,1751
12:55786,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 11,92
|Açılış
|: 786,30
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
788,93
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:53
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.864.363
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|607.005
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.790.010
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|20.079.455
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.501.999
|% -9,93
|
|GARAN
|11,99
|2.353.053.398
|% 1,35
|
|SISE
|14,62
|2.339.892.231
|% -0,34
|
|THYAO
|20,04
|2.060.036.302
|% 4,38
|
|ASELS
|23,72
|1.607.743.304
|% 2,77
|
|KRDMD
|9,67
|1.281.087.165
|% -0,31
|
|YKBNK
|3,63
|957.958.537
|% 1,68
|
|TSKB
|1,66
|401.522.345
|% 2,47
|
|GARAN
|11,99
|2.353.053.398
|% 1,35
|
|SISE
|14,62
|2.339.892.231
|% -0,34
|
|KRDMD
|9,67
|1.281.087.165
|% -0,31
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6780
|13,6808
|% 1,41
|
|Euro
|15,4382
|15,4514
|% 1,54
|
|Sterlin
|18,0379
|18,1283
|% 1,28
|
|Frank
|14,7292
|14,8180
|% 1,38
|
|Riyal
|3,6327
|3,6510
|% 1,35
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,10
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,72
|
|Cumhuriyet
|5.192
|5.272
|21,00
|
|Tam
|5.169
|5.300
|16,16
|
|Yarım
|2.498
|2.564
|7,82
|
|Çeyrek
|1.253
|1.282
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,18
|