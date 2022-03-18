***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2022 10:23
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011276
BIST
13:282.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,09
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:2814,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1069
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8087
En Düşük
14,6600
13:2816,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0263
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:28920,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,85
|Açılış
|: 919,91
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:28
|PENTA
|381,10
|41.843.461
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,00
|31.055.333
|% 8,58
|
|CRDFA
|2,13
|12.595.051
|% 7,58
|
|GZNMI
|29,60
|63.174.754
|% 6,71
|
|PKENT
|354,00
|24.477.104
|% -9,99
|
|AVGYO
|3,02
|11.028.765
|% -5,33
|
|ORCAY
|19,75
|120.067.996
|% -5,05
|
|GARFA
|12,42
|2.481.110
|% -4,61
|
|MAALT
|237,20
|11.117.224
|% -4,16
|
|THYAO
|28,06
|1.635.534.025
|% 0,72
|
|EREGL
|36,00
|1.057.988.515
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,91
|969.777.210
|% -0,53
|
|PETKM
|8,57
|729.760.374
|% 1,30
|
|SASA
|53,95
|611.317.944
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,56
|437.787.170
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|446.726.712
|% 5,76
|
|PETKM
|8,57
|729.760.374
|% 1,30
|
|VAKBN
|3,49
|237.357.019
|% 2,05
|
|KRDMD
|14,91
|969.777.210
|% -0,53
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7985
|14,8087
|% 0,73
|
|Euro
|16,3341
|16,3518
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,3945
|19,4918
|% 0,74
|
|Frank
|15,7804
|15,8755
|% 1,10
|
|Riyal
|3,9336
|3,9534
|% 0,81
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,66
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,18
|