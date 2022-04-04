***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2022 17:50
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015614
BIST
17:372.301
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 49,78
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.303
En Düşük
2.264
17:3714,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0251
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:3716,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0441
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:37912,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,43
|Açılış
|: 912,57
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ARMDA
|78,10
|6.836.237
|% 10,00
|
|ASUZU
|88,00
|189.613.633
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.957
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|123.080.324
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.094.460
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|22.363.287
|% -4,15
|
|TURGG
|209,10
|81.508.807
|% -4,13
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|THYAO
|33,22
|2.924.858.689
|% 1,34
|
|KRDMD
|15,84
|2.775.215.651
|% 1,54
|
|SISE
|16,18
|2.545.687.688
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.372.983
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,16
|1.175.549.726
|% 1,22
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7037
|14,7086
|% 0,17
|
|Euro
|16,1600
|16,1738
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,2313
|19,3278
|% 0,18
|
|Frank
|15,8074
|15,9027
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9070
|3,9265
|% 0,11
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,11
|
Seans Raporu
17:37
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