***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2022 10:21
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023409
BIST
14:522.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,72
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.486
En Düşük
2.428
14:5214,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:5215,8816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0400
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:52904,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -11,40
|Açılış
|: 904,27
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ACSEL
|39,20
|35.045.430
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.508.529
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,50
|2.947.618.213
|% -0,60
|
|GARAN
|14,98
|2.452.193.369
|% 5,57
|
|SISE
|17,84
|1.459.632.126
|% 0,06
|
|AKBNK
|9,33
|1.229.881.451
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,02
|1.162.932.994
|% -2,09
|
|EKGYO
|2,78
|937.410.388
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|656.305.915
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|473.040.874
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,19
|1.162.100.845
|% 1,76
|
|GARAN
|14,98
|2.452.193.369
|% 5,57
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7573
|14,7639
|% 0,14
|
|Euro
|15,8738
|15,8816
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7490
|18,8431
|% -0,64
|
|Frank
|15,3595
|15,4520
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,07
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-25,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-8,80
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-60,74
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-29,38
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|-14,69
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,47
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:06SMRTG
Yüzde 5.98 oranında artışla 18.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 372, 313 adet işlem
-
15:05GSDDE
Yüzde 4.73 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 199, 449 adet işlem
-
15:04XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 27, 899.00 milyon TL de
-
15:04MERIT
Yüzde 5.68 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 456 adet işlem
-
15:03SMRTG
Yüzde 5.87 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 359, 439 adet işlem