***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 10:38
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036349
BIST
10:492.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,88
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:4917,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0855
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:4918,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1204
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:491.023,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.023,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:49
|EUREN
|19,65
|34.195.146
|% 9,96
|
|DOCO
|1.620,00
|19.680.157
|% 6,94
|
|FONET
|12,67
|20.965.312
|% 6,56
|
|QUAGR
|29,42
|30.824.082
|% 5,68
|
|RYSAS
|8,66
|15.980.321
|% 5,35
|
|ULUUN
|20,08
|30.005.749
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,40
|43.088.124
|% -7,97
|
|SEGYO
|1,18
|70.621.315
|% -6,35
|
|THYAO
|46,96
|1.166.858.853
|% 0,51
|
|SISE
|22,16
|599.163.248
|% 1,37
|
|SASA
|43,30
|426.971.379
|% 1,12
|
|TOASO
|65,85
|369.411.728
|% -0,30
|
|SAHOL
|19,84
|359.681.164
|% -0,10
|
|SEGYO
|1,18
|70.621.315
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,68
|154.629.271
|% 0,00
|
|ODAS
|2,95
|147.171.795
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,04
|174.633.684
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,58
|167.655.330
|% 0,00
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2051
|17,2117
|% 0,50
|
|Euro
|18,4638
|18,5142
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,4479
|21,5555
|% 0,19
|
|Frank
|17,4989
|17,6043
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5726
|4,5955
|% 0,45
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,15
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|22,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,00
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,51
|
Seans Raporu
10:49
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11:04RYSAS
Yüzde 5.47 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 000 adet işlem
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11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KOZAL, KOZAA
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11:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.53 ) 2, 290