***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 10:01
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039881
BIST
12:052.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -19,61
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:0516,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0161
|Açılış
|: 16,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:0517,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5852
En Düşük
17,4507
12:05975,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 975,63
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ULUSE
|223,80
|20.233.649
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,13
|84.883.206
|% 7,64
|
|CLEBI
|385,90
|114.202.861
|% 7,43
|
|TURSG
|5,21
|233.195.077
|% 6,98
|
|OYAYO
|8,79
|4.581.336
|% 6,93
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,81
|29.316.122
|% -5,33
|
|MAKIM
|17,86
|309.157.997
|% -5,10
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|RYSAS
|8,72
|5.500.292
|% -4,91
|
|THYAO
|47,50
|2.108.571.040
|% -1,12
|
|ASELS
|23,42
|594.195.986
|% 0,95
|
|SISE
|21,12
|570.916.908
|% -1,40
|
|EREGL
|27,34
|540.468.100
|% -0,80
|
|SAHOL
|19,88
|459.483.564
|% -1,29
|
|ODAS
|2,99
|298.409.450
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,57
|208.801.266
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,44
|291.621.934
|% -0,67
|
|TSKB
|2,06
|124.974.552
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,80
|94.934.336
|% -2,70
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6973
|16,7013
|% 0,11
|
|Euro
|17,5651
|17,5811
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2706
|20,3722
|% 0,04
|
|Frank
|17,4173
|17,5222
|% 0,39
|
|Riyal
|4,4373
|4,4596
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,55
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.528
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,24
|