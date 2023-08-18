***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 17:38
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187133
BIST
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17:537.485
En Düşük
|Değişim
|: -3,59%
|| -279,07
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:5327,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0182
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:5329,4817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0111
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:531.649,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.649,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:51
|GOKNR
|26,18
|1.117.484.816
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.984.791
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|16.687.136
|% 9,99
|
|UNLU
|17,18
|284.065.204
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|4.149.637.409
|% 9,98
|
|KERVT
|11,24
|236.622.848
|% -9,94
|
|KNFRT
|17,00
|72.260.688
|% -9,81
|
|EUKYO
|14,10
|17.160.074
|% -9,67
|
|BAGFS
|30,02
|257.675.186
|% -9,31
|
|GOLTS
|185,00
|188.221.816
|% -9,31
|
|TUPRS
|126,00
|11.815.595.369
|% 2,44
|
|THYAO
|250,00
|8.447.432.609
|% -4,62
|
|EREGL
|41,72
|7.530.192.461
|% -2,43
|
|YKBNK
|15,67
|4.857.887.171
|% -6,22
|
|ASTOR
|129,90
|4.450.133.335
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,00
|1.873.507.858
|% -7,41
|
|YKBNK
|15,67
|4.857.887.171
|% -6,22
|
|ZOREN
|4,73
|1.460.316.340
|% -5,78
|
|DOHOL
|13,27
|3.137.929.120
|% 3,35
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0927
|27,0991
|% 0,07
|
|Euro
|29,4756
|29,4884
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,4044
|34,5769
|% -0,02
|
|Frank
|30,6415
|30,8260
|% -0,20
|
|Riyal
|7,2031
|7,2392
|% 0,06
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,26
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.083
|11.159
|31,00
|
|Yarım
|5.558
|5.605
|16,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,04
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|-0,09
|
Seans Raporu
17:51
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17:59GLBMD
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17:57EDATA
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17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem