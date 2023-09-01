***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 13:39
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190784
BIST
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14:437.972
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 54,01
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4326,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4328,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:431.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:43
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|TETMT
|1.592,60
|10.240.418
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|75.931.565
|% 9,98
|
|BYDNR
|49,40
|27.328.278
|% 9,97
|
|TATEN
|63,95
|193.636.379
|% 9,97
|
|KTLEV
|45,24
|1.531.405.468
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|267.150.761
|% -9,95
|
|KLSER
|109,10
|2.009.758.760
|% -6,03
|
|SNKRN
|28,00
|798.866
|% -5,72
|
|TDGYO
|11,16
|48.310.418
|% -5,42
|
|ASTOR
|142,90
|5.713.072.147
|% -0,76
|
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|ALFAS
|158,90
|3.406.938.493
|% 9,97
|
|EUPWR
|212,30
|2.365.226.102
|% 6,68
|
|KLSER
|109,10
|2.009.758.760
|% -6,03
|
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,43
|89.101.597
|% -0,69
|
|PSGYO
|8,18
|376.384.328
|% 1,49
|
|ASTOR
|142,90
|5.713.072.147
|% -0,76
|
|KTLEV
|45,24
|1.531.405.468
|% -9,97
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7126
|26,7180
|% 0,11
|
|Euro
|28,9458
|28,9548
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7516
|33,9209
|% 0,16
|
|Frank
|30,1261
|30,3075
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1023
|7,1380
|% 0,18
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.991
|11.090
|-4,00
|
|Yarım
|5.512
|5.566
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,19
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|0,92
|
Seans Raporu
14:43
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