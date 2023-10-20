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***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

20.10.2023 12:47
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208024


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QNBFL 1.156,50 9.525.846 % 10,00  
DOFER 27,52 2.652.680 % 9,99  
MEKAG 48,66 17.589.763 % 9,99  
VKING 30,40 12.691.736 % 9,99  
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Euro 29,6747 29,6852 % 0,02  
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Altın Ons 1.975 1.976 1,06  
Altın Gr. 1.782 1.782 6,75  
Cumhuriyet 12.279 12.465 160,00  
Tam 12.014 12.087 15,00  
Yarım 6.026 6.069 8,00  
Çeyrek 3.004 3.034 4,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 0,09  
Gümüş Gr. 20,81 20,84 0,10  
B. Petrol 93,39 93,39 1,01  
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