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***TSGYO* *FONET* *OZRDN* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

08.12.2021 16:45
***TSGYO* *FONET* *OZRDN* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu


***TSGYO******FONET******OZRDN******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler FONET, GUBRF, OZRDN, TSGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
FONET 1 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. E ABDÜLKERİM GAZEN 3.995.000,000
GUBRF 2 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E S.S.ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 60.885,360
OZRDN 3 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA KARANİS 2.095.000,000
TSGYO 4 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUSUF DOĞAN 2.010,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyuruldukta
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 5,39 75.949.346 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.874.511 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 14.626.827 % 9,95  
ISBIR 66,55 7.324.027 % 9,91  
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16:08 Alış Satış %  
Dolar 13,8953 13,9185 % 0,95  
Euro 15,6555 15,7107 % 0,74  
Sterlin 18,2984 18,3902 % 0,67  
Frank 14,9745 15,0647 % 0,71  
Riyal 3,6935 3,7120 % 0,79  
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16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -1,46  
Altın Gr. 791 791 3,94  
Cumhuriyet 5.242 5.322 28,00  
Tam 5.218 5.351 29,15  
Yarım 2.522 2.588 14,10  
Çeyrek 1.265 1.294 7,05  
Gümüş.Ons 21,90 21,92 -0,04  
Gümüş Gr. 9,76 9,77 0,02  
B. Petrol 75,28 75,28 0,86  
Seans Raporu 16:08
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