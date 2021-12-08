***TSGYO* *FONET* *OZRDN* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***TSGYO******FONET******OZRDN******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler FONET, GUBRF, OZRDN, TSGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***FONET 1 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. E ABDÜLKERİM GAZEN 3.995.000,000GUBRF 2 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E S.S.ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 60.885,360OZRDN 3 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA KARANİS 2.095.000,000TSGYO 4 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUSUF DOĞAN 2.010,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyuruldukta