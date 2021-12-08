***TSGYO* *FONET* *OZRDN* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
08.12.2021 16:45
***TSGYO******FONET******OZRDN******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler FONET, GUBRF, OZRDN, TSGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
FONET 1 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. E ABDÜLKERİM GAZEN 3.995.000,000
GUBRF 2 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E S.S.ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 60.885,360
OZRDN 3 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA KARANİS 2.095.000,000
TSGYO 4 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUSUF DOĞAN 2.010,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyuruldukta
16:082.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,36
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:0813,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1313
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:0815,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1149
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
16:08793,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,84
|Açılış
|: 793,08
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:08
|HEDEF
|5,39
|75.949.346
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.874.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.626.827
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.202.007
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PCILT
|13,61
|212.795.589
|% -9,99
|
|THYAO
|22,46
|4.326.122.551
|% 2,09
|
|PETKM
|9,11
|2.289.896.430
|% 1,90
|
|SISE
|15,63
|2.065.631.278
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,48
|1.891.803.015
|% -0,19
|
|GARAN
|11,73
|1.338.673.483
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,48
|949.458.932
|% -1,98
|
|PETKM
|9,11
|2.289.896.430
|% 1,90
|
|TSKB
|1,57
|348.622.979
|% -3,68
|
|THYAO
|22,46
|4.326.122.551
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,51
|660.869.445
|% -2,77
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8953
|13,9185
|% 0,95
|
|Euro
|15,6555
|15,7107
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,2984
|18,3902
|% 0,67
|
|Frank
|14,9745
|15,0647
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6935
|3,7120
|% 0,79
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,46
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,94
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.218
|5.351
|29,15
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|14,10
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,02
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,86
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23GSDDE
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 427, 588 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 39 kaybederek (% -0.79 ) 2, 190
-
16:22XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 32, 508.00 milyon TL de
-
16:22TUREX
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 718 adet işlem
-
16:21TUREX
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 593 adet işlem