***TSGYO* *ISBIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TSGYO******ISBIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISBIR, TSGYO01.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaISBIR HOLDING ISBIR 5.000,00000 Kaydi PayTSKB GMYO TSGYO 30,00000 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960974BIST