***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2020 18:01
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türk. Sınai Kalk. Bank Aş. Mensup. Mun. Sos. Güv. Yard. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878713
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7892
|7,7991
|% 0,44
|
|Euro
|9,1726
|9,1903
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0623
|10,1128
|% 0,13
|
|Frank
|8,4859
|8,5370
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0723
|2,0826
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-8,14
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,89
|