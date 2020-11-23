***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2020 17:45
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında TSKB Memur ve Müstahtemleri Yardım ve Emekli Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889594
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,2633
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,2776
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
18:05464,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,76
|Açılış
|: 464,61
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|3.370.201
|% 9,99
|
|PAGYO
|7,27
|41.378.466
|% 9,98
|
|IZTAR
|15,43
|1.561.408
|% 9,98
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|IDEAS
|11,75
|8.620.398
|% -8,49
|
|INFO
|11,87
|13.157.456
|% -8,13
|
|ODAS
|3,53
|815.465.075
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,75
|519.334.560
|% 0,09
|
|TURSG
|5,90
|282.188.950
|% -1,99
|
|IHLGM
|1,27
|230.327.138
|% 1,60
|
|TKNSA
|9,33
|155.231.928
|% 1,52
|
|ODAS
|3,53
|815.465.075
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,27
|230.327.138
|% 1,60
|
|PEKGY
|2,44
|151.971.316
|% -2,40
|
|TURSG
|5,90
|282.188.950
|% -1,99
|
|HLGYO
|2,90
|107.221.139
|% 9,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8789
|7,8817
|% 3,45
|
|Euro
|9,3077
|9,3249
|% 3,13
|
|Sterlin
|10,4440
|10,4964
|% 3,43
|
|Frank
|8,5892
|8,6409
|% 3,14
|
|Riyal
|2,0939
|2,1044
|% 3,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-41,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,02
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 56 kaybederek (% -1.13 ) 1, 185
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATEKS, GLRYH, EGEEN, CASA, RTALB, ALCAR, GUBRF, BAGFS, KRSTL, ERBOS
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17:59
SAFKR, TURGG, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MARKA, TDGYO, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında