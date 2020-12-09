***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2020 18:04
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türk. Sınai Kalk. Bank A.Ş. Mensup. Mun. Sos. Güv. Yard. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892450
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05462,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -7,49
|Açılış
|: 462,68
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|34.878.197
|% 9,97
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|SNKRN
|7,02
|610.277
|% -9,88
|
|ODAS
|3,70
|860.524.590
|% 4,23
|
|PGSUS
|63,90
|390.536.166
|% 0,39
|
|KRVGD
|13,16
|275.355.747
|% 9,94
|
|ISDMR
|9,37
|269.980.534
|% -3,10
|
|HLGYO
|3,19
|155.627.781
|% 1,92
|
|ODAS
|3,70
|860.524.590
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,27
|65.724.427
|% -0,78
|
|PEKGY
|2,33
|117.560.437
|% -1,69
|
|HLGYO
|3,19
|155.627.781
|% 1,92
|
|ISDMR
|9,37
|269.980.534
|% -3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8147
|7,8221
|% 0,04
|
|Euro
|9,4520
|9,4634
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,4641
|10,5166
|% 0,52
|
|Frank
|8,7599
|8,8127
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0787
|2,0891
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-25,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-7,49
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|49,33
|49,33
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
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