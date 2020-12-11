***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2020 17:57
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türk. Sınai Kalk. Bank A.Ş. Mensup. Mun. Sos. Güv. Yard. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892854
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0801
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05466,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 466,25
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|33.154.233
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8421
|7,8511
|% -0,50
|
|Euro
|9,5007
|9,5130
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3589
|10,4108
|% -1,00
|
|Frank
|8,7887
|8,8416
|% -0,84
|
|Riyal
|2,0889
|2,0994
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,62
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,16
|50,16
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TAVHL, TSKB
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 7 artarak (% 1.21 ) 1, 234
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BERA, MZHLD, EPLAS, AKCNS, LINK, BRSAN, SELGD, SNKRN, BRKSN
-
17:58
SILVR, CIMSA, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
TKURU, MARTI, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında