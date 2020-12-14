***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2020 17:31
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türk. Sınai Kalk. Bank. A.Ş. Mensup. Mun. Sos. Güv. Yard. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893061
BIST
17:461.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,26
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:467,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:469,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:46463,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 463,32
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:46
|VERTU
|10,67
|28.301.496
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.892.684
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.892.684
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.392.140
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.207.393.193
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.109.528.848
|% 1,38
|
|GARAN
|9,70
|2.082.041.791
|% 1,78
|
|THYAO
|12,60
|1.885.107.654
|% 1,53
|
|KRVGD
|15,99
|1.682.853.451
|% 0,50
|
|PETKM
|4,86
|2.207.393.193
|% 1,46
|
|ODAS
|3,94
|1.413.019.493
|% 7,95
|
|YKBNK
|3,09
|941.341.660
|% 3,00
|
|KRDMD
|5,42
|1.571.998.152
|% 1,69
|
|SISE
|7,33
|2.109.528.848
|% 1,38
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8422
|7,8507
|% 0,11
|
|Euro
|9,5412
|9,5504
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4642
|10,5166
|% 1,19
|
|Frank
|8,8223
|8,8754
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0857
|2,0962
|% 0,06
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-5,16
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|0,25
|
Seans Raporu
17:46
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında