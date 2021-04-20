***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2021 09:10
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evren Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929355
BIST
10:251.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.376
10:258,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:259,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:25461,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 461,23
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.002.305
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|8.078.493
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|FRIGO
|42,44
|9.792.729
|% 7,50
|
|PEKGY
|1,46
|33.711.142
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|LUKSK
|54,05
|2.257.256
|% -9,62
|
|ANELE
|5,03
|17.734.286
|% -8,38
|
|EDIP
|2,03
|500.457
|% -8,14
|
|GARAN
|7,15
|340.035.407
|% 2,14
|
|PETKM
|6,53
|193.270.605
|% -1,21
|
|EREGL
|18,10
|132.365.506
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,40
|98.081.261
|% 1,65
|
|SISE
|7,29
|83.418.406
|% 0,28
|
|GARAN
|7,15
|340.035.407
|% 2,14
|
|PETKM
|6,53
|193.270.605
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,13
|58.023.739
|% 2,40
|
|PEKGY
|1,46
|33.711.142
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|27.497.665
|% 0,78
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0937
|8,0959
|% 0,09
|
|Euro
|9,7726
|9,7785
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,3153
|11,3720
|% 0,36
|
|Frank
|8,8304
|8,8836
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1552
|2,1660
|% 0,26
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,54
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:35INVEO
Yüzde 9.92 oranında artışla 111.90 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 068 adet işlem
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 19 artarak (% 0.43 ) 1, 440
-
10:34XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 1, 835.00 milyon TL de
-
10:33TKURU
Yüzde 6.94 oranında artışla 315.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 050 adet işlem
-
10:29XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 1, 488.00 milyon TL de