***TSGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***TSGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 18.08.2020 tarihinde başlayan % 66,66666 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 01.09.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870256BIST