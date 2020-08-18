***TSGYO* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.08.2020 09:19
***TSGYO******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SARKY, TSGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E %50.00 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,667 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TSGYO.E %66,6666 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,53 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869590
BIST
10:131.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.084
10:137,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,4005
En Düşük
7,3688
10:138,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,8080
En Düşük
8,7426
10:13475,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,76
|Açılış
|: 475,84
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|BURVA
|66,35
|1.152.300
|% 9,94
|
|RALYH
|13,05
|7.288.628
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|MSGYO
|3,29
|3.459.094
|% -6,80
|
|QNBFB
|71,10
|1.826.840
|% -6,39
|
|GARAN
|7,01
|173.827.865
|% 0,72
|
|RTALB
|55,75
|143.857.272
|% 7,21
|
|ASELS
|17,79
|76.548.275
|% -0,28
|
|BIMAS
|67,35
|60.992.566
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,92
|58.828.975
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,92
|58.828.975
|% -0,52
|
|GARAN
|7,01
|173.827.865
|% 0,72
|
|KRDMD
|2,84
|48.359.638
|% -0,35
|
|TSKB
|1,10
|13.210.428
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,12
|24.543.885
|% 0,95
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3905
|7,3954
|% 0,16
|
|Euro
|8,7908
|8,7958
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7061
|9,7548
|% 0,73
|
|Frank
|8,1439
|8,1930
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9654
|1,9752
|% 0,25
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|17,17
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,05
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|-0,14
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