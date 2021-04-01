***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 16:25
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
24.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922609
BIST
17:401.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 31,59
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.424
En Düşük
1.399
17:408,1348
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1051
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:409,6105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0581
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:40452,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 452,56
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:40
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|70.183.082
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.312.983
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.741.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.047.148
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|FROTO
|205,10
|1.036.599.805
|% 6,10
|
|KOZAL
|121,60
|1.035.988.418
|% 2,18
|
|SASA
|46,32
|933.906.115
|% 2,66
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|SKBNK
|1,22
|314.431.312
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|296.008.485
|% 0,00
|
|ODAS
|3,59
|514.085.808
|% 3,46
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1287
|8,1348
|% -1,28
|
|Euro
|9,5917
|9,6105
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,2207
|11,2770
|% -0,90
|
|Frank
|8,5919
|8,6436
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% -1,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|20,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,71
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|0,34
|
Seans Raporu
17:40
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 13 artarak (% 2.11 ) 1, 461
-
17:51XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 009.00 milyon TL de
-
17:51POLTK
Yüzde 6.03 oranında artışla 353.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 679 adet işlem
-
17:47BJKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 318, 680 adet işlem
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17:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 19, 763.00 milyon TL de