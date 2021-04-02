***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2021 16:57
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021-10300
Açıklamalar
1 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Bağımsız Denetim Şirketi seçimine ilişkin Genel Kurul kararı 1 Nisan 2021 tarihli ve 10300 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922920
BIST
17:141.431
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.435
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1.439
En Düşük
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En Düşük
7,9826
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En Yüksek
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|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,4208
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|Açılış
|: 452,72
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|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DERHL
|8,69
|22.101.509
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.349.411
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.149.888
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.332.449
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.291.087
|% -9,93
|
|RTALB
|30,92
|877.841.381
|% -8,30
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,01
|2.143.439.527
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,30
|1.101.853.367
|% 1,53
|
|RTALB
|30,92
|877.841.381
|% -8,30
|
|KOZAL
|123,60
|793.434.732
|% 2,32
|
|SASA
|47,22
|700.126.448
|% -0,17
|
|GARAN
|7,01
|2.143.439.527
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|334.185.011
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,98
|585.569.561
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,30
|1.101.853.367
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,20
|132.800.229
|% -2,44
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1351
|8,1437
|% 0,47
|
|Euro
|9,5761
|9,6034
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1741
|11,2301
|% -0,07
|
|Frank
|8,5702
|8,6218
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1553
|2,1661
|% 0,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
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