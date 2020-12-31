***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTer Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPendorya Alışveriş Merkezi'ne ait Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarŞirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, G22-B-11-D-2-C pafta, 11425 ada ve 8 no'lu Parselde yer alan Pendorya Alışveriş Merkezi'ne ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896113BIST