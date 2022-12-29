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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

29.12.2022 18:36
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Fındıklı Ofis Binası II'ye ait Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar

   Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, 84 pafta, 1486 ada ve 76 no'lu parseldeki Fındıklı Ofis Binası II'ye ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091255


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Altın Gr. 1.091 1.092 5,76  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.369 7.432 42,00  
Yarım 3.568 3.632 14,00  
Çeyrek 1.790 1.815 6,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 0,50  
Gümüş Gr. 14,39 14,42 0,28  
B. Petrol 83,00 83,00 -0,99  
Seans Raporu 18:05
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