***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.07.2023 15:10
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Fındıklı Ofis Binası II'ye ait Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar
Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, 84 pafta, 1486 ada ve 76 no'lu parseldeki Fındıklı Ofis Binası II'ye ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165201
BIST
'
16:136.018
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,87
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:1325,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0965
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:1328,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0683
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:131.610,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.610,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:11
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|EMKEL
|10,56
|98.881.200
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.473.853
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.763.748
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|8.601.248
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|MEDTR
|37,32
|21.422.650
|% -4,41
|
|ESCOM
|28,60
|54.271.421
|% -4,35
|
|ARSAN
|7,89
|42.632.130
|% -3,66
|
|THYAO
|207,90
|6.472.177.102
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,44
|4.591.987.726
|% 1,18
|
|YKBNK
|13,41
|4.518.141.587
|% 1,51
|
|ASTOR
|68,50
|3.857.024.982
|% -0,15
|
|ASELS
|58,55
|3.561.728.008
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,41
|4.518.141.587
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,87
|901.022.774
|% 7,09
|
|EKGYO
|7,86
|2.094.065.854
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,44
|3.177.569.184
|% 1,33
|
|KOZAL
|27,44
|4.591.987.726
|% 1,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9693
|26,0135
|% 0,46
|
|Euro
|28,3159
|28,4070
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,0085
|33,1741
|% 0,67
|
|Frank
|28,9241
|29,0984
|% 0,44
|
|Riyal
|6,9158
|6,9504
|% 0,39
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|12,04
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.190
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,23
|19,26
|0,16
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|1,24
|