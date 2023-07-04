***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.07.2023 15:10
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Divan Adana Oteli ve Bağımsız Bölümleri'ne İlişkin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar
Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınar Mahallesi, 17 M III pafta, 1653 ada ve 143 no'lu parselde yer alan Divan Adana Oteli ve bağımsız bölümlerine ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165204
BIST
'
16:136.018
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,87
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:1325,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0965
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:1328,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0683
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:131.610,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.610,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:13
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|EMKEL
|10,56
|100.601.123
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.708.113
|% 10,00
|
|ADEL
|210,10
|51.537.690
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.845.201
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,44
|55.193.867
|% -4,88
|
|MEDTR
|37,44
|21.496.405
|% -4,10
|
|ITTFH
|4,60
|90.924.031
|% -3,77
|
|THYAO
|207,90
|6.526.274.290
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|ASTOR
|68,60
|3.868.506.202
|% 0,00
|
|ASELS
|58,55
|3.600.903.809
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|SKBNK
|2,88
|906.937.931
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,86
|2.107.704.118
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,46
|3.226.672.798
|% 1,47
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9733
|25,9911
|% 0,37
|
|Euro
|28,3283
|28,3776
|% 0,24
|
|Sterlin
|32,9639
|33,1292
|% 0,53
|
|Frank
|28,8921
|29,0662
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9070
|6,9416
|% 0,26
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,36
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.611
|9,70
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.191
|5.320
|10,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|0,13
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|1,22
|
Seans Raporu
16:13
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16:28YAPRK
Yüzde 6.80 oranında artışla 98.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 847 adet işlem
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16:27TATGD
Yüzde 4.71 oranında artışla 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 183 adet işlem
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16:26ITTFH
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 584, 701 adet işlem
-
16:25MEDTR
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 021 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 6, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 85, 103.00 milyon TL de