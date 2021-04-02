***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
02.04.2021 16:57
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 01/02/2010 05/02/2010 7495
11-14-27 10/04/2012 16/04/2012 8049
1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 Geçici Madde:1-2-3-4 03/04/2013 10/04/2013 8297
7 03/05/2018 09/05/2018 9574
7 19/12/2018 25/12/2018 9731
7 13/10/2020 13/10/2020 10180
7 15/10/2020 20/10/2020 10185
7 01/04/2021 01/04/2021 10300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922922
BIST
17:131.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:138,1535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1535
En Düşük
7,9826
17:139,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0154
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6060
En Düşük
9,4208
17:13452,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,74
|Açılış
|: 452,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.349.411
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.155.940
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.017.540
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.302.738
|% -9,93
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|KOZAL
|123,90
|812.821.062
|% 2,57
|
|SASA
|47,34
|701.824.827
|% 0,08
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,91
|334.257.106
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,99
|586.103.717
|% -1,48
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,21
|132.874.527
|% -1,63
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1458
|8,1535
|% 0,59
|
|Euro
|9,5824
|9,6060
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1818
|11,2379
|% -0,00
|
|Frank
|8,5768
|8,6284
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% 0,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 233
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, JANTS, ORGE, BANVT, RAYSG, DERHL, ALKA, IZFAS, NTGAZ, NIBAS
-
17:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, UTPYA, GLRYH
-
17:27
KUYAS, TRILC, BANVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
NUGYO, MMCAS, BURCE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında