Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

02.04.2021 16:57



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 01/02/2010 05/02/2010 7495
11-14-27 10/04/2012 16/04/2012 8049
1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 Geçici Madde:1-2-3-4 03/04/2013 10/04/2013 8297
7 03/05/2018 09/05/2018 9574
7 19/12/2018 25/12/2018 9731
7 13/10/2020 13/10/2020 10180
7 15/10/2020 20/10/2020 10185
7 01/04/2021 01/04/2021 10300



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922922


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:131.430
Değişim :  0,27% |  3,79
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 8,69 22.107.496 % 10,00  
JANTS 827,00 276.349.411 % 9,99  
ALKA 20,36 29.018.217 % 9,99  
NIBAS 20,94 24.155.940 % 9,98  
ORGE 13,24 104.017.540 % 9,97  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Dolar 8,1458 8,1535 % 0,59  
Euro 9,5824 9,6060 % 0,16  
Sterlin 11,1818 11,2379 % -0,00  
Frank 8,5768 8,6284 % 0,04  
Riyal 2,1574 2,1682 % 0,10  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 453 453 2,05  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,00  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 17:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru