***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 01/02/2010 05/02/2010 749511-14-27 10/04/2012 16/04/2012 80491-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 Geçici Madde:1-2-3-4 03/04/2013 10/04/2013 82977 03/05/2018 09/05/2018 95747 19/12/2018 25/12/2018 97317 13/10/2020 13/10/2020 101807 15/10/2020 20/10/2020 101857 01/04/2021 01/04/2021 10300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922922BIST