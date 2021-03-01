***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
01.03.2021 20:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2021
Karar Sayısı
629
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ait Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914241
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -0,1364
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7823
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1871
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
8,7048
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En Yüksek
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|Açılış
|: 404,25
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2854
|7,2916
|% -1,80
|
|Euro
|8,7768
|8,7883
|% -2,02
|
|Sterlin
|10,1140
|10,1647
|% -1,91
|
|Frank
|7,9320
|7,9798
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9376
|1,9473
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,49
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,13
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|-1,01
|