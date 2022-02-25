***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/02/2022Karar Sayısı691SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01/01/2021 - 31/12/2021 dönemine ait Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004682BIST