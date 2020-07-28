***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 10.726.415 13.853.246 4.611.732 7.041.367Satışların Maliyeti15 -5.164.437 -5.362.897 -2.515.660 -3.005.225TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.561.978 8.490.349 2.096.072 4.036.142Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.561.978 8.490.349 2.096.072 4.036.142Genel Yönetim Giderleri16 -2.447.436 -2.403.052 -1.118.553 -942.946Pazarlama Giderleri17 -230.085 -309.785 -87.765 -274.445Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 516.139 631.003 102.500 78.715Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -25.195 -86.768 -2.753 -33.699ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.375.401 6.321.747 989.501 2.863.767Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -599.850 -147.215 -380.820 -32.201FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.775.551 6.174.532 608.681 2.831.566Finansman Gelirleri19 5.809 20.426 0 20.426Finansman Giderleri19 -47.932.210 -27.898.559 -22.095.363 -12.079.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909DÖNEM KARI (ZARARI)-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21 -45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.422.653 8.125.512Dönem Karı (Zararı)-45.150.850 -21.703.601Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-45.150.850 -21.703.601Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.362.619 27.578.697Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 51.962 58.412Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,18 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler649.084 767.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 219.468 167.082Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.191 42.897Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 454.807 557.670Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler47.879.460 26.605.169Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-52.750 -1.293.390Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 47.932.210 27.898.559Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler599.850 147.215İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler599.850 147.215Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler182.263 252Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.162.224 1.012.416Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-338.539 -854.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-338.539 -854.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 728.874 468.216İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-524.056 -197.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.252.930 665.807Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler771.889 1.398.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.149.784 1.294.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-377.895 104.471Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.373.993 6.887.512Alınan Faiz53.943 1.305.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.283 -67.717YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.348.773 -274.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.299 -69.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -14.499 -69.051Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -17.800 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.316.474 -205.535Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.565.698 -10.798.233Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.000.000 0Kredilerden Nakit Girişleri5.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.262.139 -3.484.983Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.262.139 -3.484.983Ödenen Faiz-8.303.559 -7.313.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.491.818 -2.947.307Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24.956 15.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.466.862 -2.931.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.907.299 14.629.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.440.437 11.697.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.433.190 5.876.054Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 378.880 495.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 2.180 46.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 376.700 448.464Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 2.808.906 4.165.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.808.906 4.165.910ARA TOPLAM4.620.976 10.537.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.620.976 10.537.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 913.414 1.513.264Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 564.013.974 562.697.500Maddi Duran Varlıklar9 262.701 295.997Taşıtlar9 2.672 8.014Mobilya ve Demirbaşlar9 260.029 287.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 31.976 18.343Bilgisayar Yazılımları10 31.976 18.343Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR565.360.035 564.663.074TOPLAM VARLIKLAR569.981.011 575.200.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.650.000 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 4.650.000 0Banka Kredileri6 4.650.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 36.860.967 17.138.738İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 8.022.125 7.143.103Banka Kredileri8.022.125 7.143.103İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 28.838.842 9.995.635Banka Kredileri6 28.838.842 9.995.635Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 3.002.496 2.273.622İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 1.734.954 482.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.267.542 1.791.598Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar275.743 272.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 254.951 251.794Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 20.792 20.792Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 449.943 627.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler449.943 627.118ARA TOPLAM45.239.149 20.312.064TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.239.149 20.312.064UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 259.140.786 244.146.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 28.668.818 28.000.618Banka Kredileri28.668.818 28.000.618İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 230.471.968 216.145.886Banka Kredileri230.471.968 216.145.886Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 344.481 288.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 344.481 288.170Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 300.777 346.780İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 300.777 346.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER259.786.044 244.781.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER305.025.193 265.093.518ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.955.818 310.106.668Ödenmiş Sermaye14 300.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 593.140 593.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -103.903 -103.903Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -103.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -103.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.464.761 -42.648.512Net Dönem Karı veya Zararı-45.150.850 52.113.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR264.955.818 310.106.668TOPLAM KAYNAKLAR569.981.011 575.200.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-61.888.537 61.888.537 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -21.703.601 -21.703.601 -21.703.601Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -21.703.601 -21.703.601 -21.703.601Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -21.703.601 236.384.037 236.384.037Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Transferler52.113.273 -52.113.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.150.850 -45.150.850 -45.150.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.150.850 -45.150.850 -45.150.850Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -45.150.850 264.955.818 264.955.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862862BIST