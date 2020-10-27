***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 18:30
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 16.680.825 19.620.522 5.954.410 5.767.276
Satışların Maliyeti
15 -7.398.837 -7.758.016 -2.234.400 -2.395.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.281.988 11.862.506 3.720.010 3.372.157
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.281.988 11.862.506 3.720.010 3.372.157
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.595.672 -3.205.066 -2.148.236 -802.014
Pazarlama Giderleri
17 -278.348 -542.035 -48.263 -232.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 710.478 714.180 194.339 83.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -87.650 -154.642 -62.455 -67.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.030.796 8.674.943 1.655.395 2.353.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -814.530 -376.379 -214.680 -229.164
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.216.266 8.298.564 1.440.715 2.124.032
Finansman Gelirleri
19 10.350 27.579 4.541 7.153
Finansman Giderleri
19 -73.993.235 -18.654.672 -26.061.025 9.243.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-970.260 11.312.744
Dönem Karı (Zararı)
-69.766.619 -10.328.529
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-69.766.619 -10.328.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.295.013 20.016.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 76.811 84.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.818.962 2.527.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 250.972 197.713
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.157.407 -2.217
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 410.583 2.332.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.483.778 17.020.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-509.457 -1.634.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 73.993.235 18.654.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
814.530 376.379
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
814.530 376.379
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
100.932 7.122
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.003.389 50.248
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.993 -2.328.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-469.993 -2.328.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 442.726 116.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-531.641 492.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
974.367 -376.018
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.976.122 2.262.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.770.121 1.965.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.206.001 296.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.474.995 9.737.946
Alınan Faiz
510.018 1.642.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.283 -67.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.899.245 -466.028
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.549 -79.322
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.749 -79.322
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.800 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.864.696 -386.706
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
220.287.969 -21.781.953
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.270.486 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.270.486
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.500.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
19.500.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14.426.031 -11.067.255
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14.426.031 -11.067.255
Ödenen Faiz
-13.908.548 -10.714.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
216.418.464 -10.935.237
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.783.924 4.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.202.388 -10.930.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.907.299 14.629.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 231.109.687 3.698.077
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 229.920.473 5.876.054
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 554.558 495.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 8.252 46.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 546.306 448.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.865.706 4.165.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.865.706 4.165.910
ARA TOPLAM
233.340.737 10.537.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
233.340.737 10.537.112
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 698.734 1.513.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 565.562.196 562.697.500
Maddi Duran Varlıklar
9 241.931 295.997
Taşıtlar
9 1 8.014
Mobilya ve Demirbaşlar
9 241.930 287.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 30.147 18.343
Bilgisayar Yazılımları
10 30.147 18.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
566.670.978 564.663.074
TOPLAM VARLIKLAR
800.011.715 575.200.186
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 18.300.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 18.300.000 0
Banka Kredileri
6 18.300.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 59.182.258 17.138.738
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 8.373.761 7.143.103
Banka Kredileri
8.373.761 7.143.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 50.808.497 9.995.635
Banka Kredileri
6 50.808.497 9.995.635
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 2.716.348 2.273.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 1.456.391 482.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.259.957 1.791.598
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
279.091 272.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 258.299 251.794
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.792 20.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 419.773 627.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
419.773 627.118
ARA TOPLAM
80.897.470 20.312.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.897.470 20.312.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 277.813.702 244.146.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 28.626.080 28.000.618
Banka Kredileri
28.626.080 28.000.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 249.187.622 216.145.886
Banka Kredileri
249.187.622 216.145.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 372.637 288.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 372.637 288.170
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 317.371 346.780
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 317.371 346.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
278.503.710 244.781.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
359.401.180 265.093.518
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
440.610.535 310.106.668
Ödenmiş Sermaye
14 500.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 863.626 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -103.903 -103.903
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -103.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -103.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.464.761 -42.648.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-69.766.619 52.113.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
440.610.535 310.106.668
TOPLAM KAYNAKLAR
800.011.715 575.200.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.888.537 61.888.537 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -10.328.529 -10.328.529 -10.328.529
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -10.328.529 -10.328.529 -10.328.529
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -21.703.601 247.759.109 247.759.109
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Transferler
52.113.273 -52.113.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.766.619 -69.766.619 -69.766.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.766.619 -69.766.619 -69.766.619
Sermaye Arttırımı
200.000.000 270.486 200.270.486 200.270.486
Dönem Sonu Bakiyeler
14 500.000.000 863.626 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -69.716.919 440.610.535 440.610.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884473
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