***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 16.680.825 19.620.522 5.954.410 5.767.276Satışların Maliyeti15 -7.398.837 -7.758.016 -2.234.400 -2.395.119TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.281.988 11.862.506 3.720.010 3.372.157Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.281.988 11.862.506 3.720.010 3.372.157Genel Yönetim Giderleri16 -4.595.672 -3.205.066 -2.148.236 -802.014Pazarlama Giderleri17 -278.348 -542.035 -48.263 -232.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 710.478 714.180 194.339 83.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -87.650 -154.642 -62.455 -67.874ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.030.796 8.674.943 1.655.395 2.353.196Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -814.530 -376.379 -214.680 -229.164FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.216.266 8.298.564 1.440.715 2.124.032Finansman Gelirleri19 10.350 27.579 4.541 7.153Finansman Giderleri19 -73.993.235 -18.654.672 -26.061.025 9.243.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072DÖNEM KARI (ZARARI)-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21 -69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-970.260 11.312.744Dönem Karı (Zararı)-69.766.619 -10.328.529Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-69.766.619 -10.328.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler76.295.013 20.016.227Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 76.811 84.521Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,18 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.818.962 2.527.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 250.972 197.713Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.157.407 -2.217Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 410.583 2.332.206Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.483.778 17.020.503Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-509.457 -1.634.169Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 73.993.235 18.654.672Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler814.530 376.379İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler814.530 376.379Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler100.932 7.122Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.003.389 50.248Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-469.993 -2.328.167İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-469.993 -2.328.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 442.726 116.367İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-531.641 492.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)974.367 -376.018Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.976.122 2.262.048Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.770.121 1.965.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.206.001 296.692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.474.995 9.737.946Alınan Faiz510.018 1.642.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.283 -67.717YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.899.245 -466.028Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.549 -79.322Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -16.749 -79.322Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -17.800 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.864.696 -386.706Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI220.287.969 -21.781.953Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri200.270.486 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri200.270.486İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.500.000 0Kredilerden Nakit Girişleri19.500.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14.426.031 -11.067.255Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14.426.031 -11.067.255Ödenen Faiz-13.908.548 -10.714.698YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)216.418.464 -10.935.237Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.783.924 4.276NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.202.388 -10.930.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.907.299 14.629.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 231.109.687 3.698.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 229.920.473 5.876.054Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 554.558 495.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 8.252 46.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 546.306 448.464Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 2.865.706 4.165.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.865.706 4.165.910ARA TOPLAM233.340.737 10.537.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR233.340.737 10.537.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 698.734 1.513.264Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 565.562.196 562.697.500Maddi Duran Varlıklar9 241.931 295.997Taşıtlar9 1 8.014Mobilya ve Demirbaşlar9 241.930 287.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 30.147 18.343Bilgisayar Yazılımları10 30.147 18.343Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR566.670.978 564.663.074TOPLAM VARLIKLAR800.011.715 575.200.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 18.300.000 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 18.300.000 0Banka Kredileri6 18.300.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 59.182.258 17.138.738İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 8.373.761 7.143.103Banka Kredileri8.373.761 7.143.103İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 50.808.497 9.995.635Banka Kredileri6 50.808.497 9.995.635Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 2.716.348 2.273.622İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 1.456.391 482.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.259.957 1.791.598Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar279.091 272.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 258.299 251.794Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 20.792 20.792Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 419.773 627.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler419.773 627.118ARA TOPLAM80.897.470 20.312.064TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.897.470 20.312.064UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 277.813.702 244.146.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 28.626.080 28.000.618Banka Kredileri28.626.080 28.000.618İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 249.187.622 216.145.886Banka Kredileri249.187.622 216.145.886Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 372.637 288.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 372.637 288.170Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 317.371 346.780İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 317.371 346.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER278.503.710 244.781.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER359.401.180 265.093.518ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar440.610.535 310.106.668Ödenmiş Sermaye14 500.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 863.626 593.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -103.903 -103.903Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -103.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -103.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.464.761 -42.648.512Net Dönem Karı veya Zararı-69.766.619 52.113.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR440.610.535 310.106.668TOPLAM KAYNAKLAR800.011.715 575.200.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-61.888.537 61.888.537 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -10.328.529 -10.328.529 -10.328.529Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -10.328.529 -10.328.529 -10.328.529Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -21.703.601 247.759.109 247.759.109Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Transferler52.113.273 -52.113.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-69.766.619 -69.766.619 -69.766.619Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.766.619 -69.766.619 -69.766.619Sermaye Arttırımı200.000.000 270.486 200.270.486 200.270.486Dönem Sonu Bakiyeler14 500.000.000 863.626 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -69.716.919 440.610.535 440.610.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-69.766.619 -10.328.529 -24.615.769 11.375.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884473BIST