***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 23.111.558 25.482.449Satışların Maliyeti15 -10.246.752 -11.315.447TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.864.806 14.167.002Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)12.864.806 14.167.002Genel Yönetim Giderleri16 -4.598.935 -4.120.144Pazarlama Giderleri17 -345.119 -809.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 24.887.295 82.106.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -643.928 -155.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.164.119 91.188.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -915.926 401.429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.248.193 91.589.526Finansman Gelirleri19 21.809.595 32.832Finansman Giderleri19 -98.839.011 -39.509.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.781.223 52.113.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-45.781.223 52.113.273DÖNEM KARI (ZARARI)-45.781.223 52.113.273Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21 -45.781.223 52.113.273Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.479.201 12.747.279Dönem Karı (Zararı)-45.781.223 52.113.273Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-45.781.223 52.113.273Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.980.228 -37.405.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 99.563 111.391Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-23.655.659 -75.693.045Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,18 -23.655.659 -75.693.045Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler770.858 854.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 342.440 282.935Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 428.418 571.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler76.548.483 37.754.841Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -22.290.528 -1.754.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 98.839.011 39.509.085Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 915.926 -401.429İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler915.926 -401.429Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler301.057 -31.466Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.003.880 -3.630.064Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-558.467 -424.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-558.467 -424.613Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -722.783 1.244.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-164.700 64.546İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-558.083 1.179.851Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler277.370 -4.449.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)814.421 2.074.476Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-537.051 -6.524.324Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.195.125 11.077.575Alınan Faiz22.289.359 1.762.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -5.283 -93.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.934.379 384.222Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.038 -79.323Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -42.238 -79.323Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -17.800 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.874.341 463.545Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.285.645 -21.871.185Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri200.270.486 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri200.270.486 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri121.784.600 0Kredilerden Nakit Girişleri121.784.600 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-247.504.973 -7.338.108Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-247.504.973 -7.338.108Ödenen Faiz-98.835.758 -14.533.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.259.177 -8.739.684Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi167.312 17.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.426.489 -8.721.739DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.907.299 14.629.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.333.788 5.907.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.294.145 5.876.054Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 634.764 495.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 170 46.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 634.594 448.464Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 2.883.120 4.165.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.883.120 4.165.910ARA TOPLAM11.812.029 10.537.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.812.029 10.537.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 597.338 1.513.264Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 590.227.500 562.697.500Maddi Duran Varlıklar9 246.340 295.997Taşıtlar9 0 8.014Mobilya ve Demirbaşlar9 246.340 287.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 28.475 18.343Bilgisayar Yazılımları10 28.475 18.343Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR591.237.623 564.663.074TOPLAM VARLIKLAR603.049.652 575.200.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 100.239.645 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 100.239.645 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 8.413.116 17.138.738İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 8.413.116 7.143.103Banka Kredileri8.413.116 7.143.103İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 9.995.635Banka Kredileri6 0 9.995.635Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 1.550.839 2.273.622İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 671.724 482.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 879.115 1.791.598Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar323.247 272.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 299.202 251.794Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 24.045 20.792Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 320.192 627.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler320.192 627.118ARA TOPLAM110.847.039 20.312.064TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.847.039 20.312.064UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 26.912.108 244.146.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 26.912.108 28.000.618Banka Kredileri26.912.108 28.000.618İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 216.145.886Banka Kredileri0 216.145.886Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 380.419 288.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 380.419 288.170Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 271.372 346.780İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 271.372 346.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.563.899 244.781.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER138.410.938 265.093.518ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar464.638.714 310.106.668Ödenmiş Sermaye14 500.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 863.626 593.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -61.120 -103.903Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -103.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -103.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.464.761 -42.648.512Net Dönem Karı veya Zararı-45.781.223 52.113.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR464.638.714 310.106.668TOPLAM KAYNAKLAR603.049.652 575.200.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-61.888.537 61.888.537 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-94.243 -94.243 0 52.113.273 52.019.030 52.019.030Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 52.113.273 52.019.030 52.019.030Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Transferler52.113.273 -52.113.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.783 42.783 -45.781.223 -45.738.440 -45.738.440Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.781.223 -45.738.440 -45.738.440Sermaye Arttırımı14 200.000.000 270.486 200.270.486 200.270.486Dönem Sonu Bakiyeler14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-45.781.223 52.113.273DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.783 -94.243Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 42.783 -94.243Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.783 -94.243TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-45.738.440 52.019.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-45.738.440 52.019.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906338BIST