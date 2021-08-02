***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 12.788.763 10.726.415 6.535.407 4.611.732Satışların Maliyeti15 -5.165.356 -5.164.437 -2.911.703 -2.515.660TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.623.407 5.561.978 3.623.704 2.096.072Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)7.623.407 5.561.978 3.623.704 2.096.072Genel Yönetim Giderleri16 -3.000.674 -2.447.436 -1.272.460 -1.118.553Pazarlama Giderleri17 -76.248 -230.085 -35.906 -87.765Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 548.735 516.139 139.296 102.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -53.282 -25.195 -14.407 -2.753ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.041.938 3.375.401 2.440.227 989.501Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 65.202 -599.850 79.494 -380.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.107.140 2.775.551 2.519.721 608.681Finansman Gelirleri19 3.173 5.809 3.173 0Finansman Giderleri19 -22.624.246 -47.932.210 -8.084.642 -22.095.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682DÖNEM KARI (ZARARI)-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -17.513.933 -45.150.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.733.856 49.362.619Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 43.428 51.962Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler481.417 649.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 82.678 219.468Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -23.510 -25.191Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler422.249 454.807Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.267.953 47.879.460Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -356.293 -52.750Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 22.624.246 47.932.210Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-65.202 599.850İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -65.202 599.850Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler6.260 182.263Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-365.254 1.162.224Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-732.301 -338.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-732.301 -338.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -173.907 728.874İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-364.152 -524.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)190.245 1.252.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler540.954 771.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)497.491 1.149.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)43.463 -377.895Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.854.669 5.373.993Alınan Faiz356.737 53.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -179.730 -5.283YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-885.345 -1.348.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri909 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.965 -32.299Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -41.235 -14.499Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -730 -17.800Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -844.289 -1.316.474Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.743.411 -8.565.698Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri111.242.452 5.000.000Kredilerden Nakit Girişleri111.242.452 5.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-97.361.617 -5.262.139Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-97.361.617 -5.262.139Ödenen Faiz-22.624.246 -8.303.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.597.080 -4.491.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-67.273 24.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.664.353 -4.466.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.333.788 5.907.299DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.669.435 1.440.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.652.858 8.294.145Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 944.815 634.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 2.237 170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 942.578 634.594Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş GiderlerDiğer Dönen Varlıklar13 2.446.644 2.883.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.446.644 2.883.120ARA TOPLAM7.044.317 11.812.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.044.317 11.812.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 662.540 597.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 591.071.789 590.227.500Maddi Duran Varlıklar9 245.942 246.340Taşıtlar9 0 0Mobilya ve Demirbaşlar9 245.942 246.340Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 26.500 28.475Bilgisayar Yazılımları10 26.500 28.475Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR592.144.741 591.237.623TOPLAM VARLIKLAR599.189.058 603.049.652KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 112.244.975 100.239.645İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 112.244.975 100.239.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 9.844.638 8.413.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 9.844.638 8.413.116Banka Kredileri9.844.638 8.413.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 0Banka Kredileri6 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 1.376.931 1.550.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 307.572 671.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.069.359 879.115Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar268.369 323.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 244.324 299.202Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 24.045 24.045Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 318.268 320.192İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler318.268 320.192ARA TOPLAM124.053.181 110.847.039TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.053.181 110.847.039UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 27.356.091 26.912.108İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 27.356.091 26.912.108Banka Kredileri27.356.091 26.912.108İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 357.975 380.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 357.975 380.419Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 297.030 271.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 297.030 271.372TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.011.096 27.563.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER152.064.277 138.410.938ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar447.124.781 464.638.714Ödenmiş Sermaye14 500.000.000 500.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 863.626 863.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -61.120 -61.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -61.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -61.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-36.316.462 9.464.761Net Dönem Karı veya Zararı-17.513.933 -45.781.223TOPLAM ÖZKAYNAKLAR447.124.781 464.638.714TOPLAM KAYNAKLAR599.189.058 603.049.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.113.273 -52.113.273 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -45.150.850 -45.150.850 -45.150.850Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.150.850 -45.150.850 -45.150.850Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -45.150.850 264.955.818 264.955.818Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714Transferler-45.781.223 45.781.223 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.513.933 -17.513.933 -17.513.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.513.933 -17.513.933 -17.513.933Dönem Sonu Bakiyeler14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 -17.513.933 447.124.781 447.124.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954248BIST