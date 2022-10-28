***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 12:44
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 30.198.693 21.389.042 10.454.976 8.600.279
Satışların Maliyeti
15 -15.377.736 -7.832.635 -5.666.926 -2.667.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.820.957 13.556.407 4.788.050 5.933.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.820.957 13.556.407 4.788.050 5.933.000
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.411.541 -4.991.728 -2.112.278 -1.991.054
Pazarlama Giderleri
17 -196.863 -118.918 -90.729 -42.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.269.869 676.680 630.425 127.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -227.253 -429.605 -15.548 -376.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.255.169 8.692.836 3.199.920 3.650.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 1.996.777 628.604 439.672 563.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.251.946 9.321.440 3.639.592 4.214.300
Finansman Gelirleri
19 15.249 6.675 5.323 3.502
Finansman Giderleri
19 -24.845 -29.661.482 27 -7.037.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.344.893 9.534.184
Dönem Karı (Zararı)
11.242.350 -20.333.367
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.242.350 -20.333.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.478.024 28.450.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 124.641 68.019
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.001.200 1.463.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 808.305 264.318
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 66.435 756.565
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
126.460 443.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.206.708 27.580.885
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -2.231.553 -2.080.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 24.845 29.661.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.996.777 -628.604
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.996.777 -628.604
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-400.380 -33.990
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.633.928 -406.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
739.306 -1.162.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
739.306 -1.162.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.808.387 134.972
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-577.222 715.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.385.609 -580.987
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.086.235 620.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
617.968 687.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
468.267 -66.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.398.254 7.710.254
Alınan Faiz
1.949.772 2.003.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.133 -179.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-377.155 -885.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-377.155 -42.225
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -377.155 -41.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -990
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -844.289
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 141.451.829
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.272.229
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.272.229
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.483.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.483.647
Ödenen Faiz
0 -6.336.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.967.738 150.100.161
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-40.091 -65.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.927.647 150.034.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.032.693 8.333.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.960.340 158.368.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.139.605 7.996.612
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 1.157.179 2.022.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 0 468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.157.179 2.022.477
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.803.445 1.980.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.803.445 1.980.943
ARA TOPLAM
24.100.229 12.000.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.100.229 12.000.500
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 3.832.335 1.835.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 729.303.000 729.303.000
Maddi Duran Varlıklar
9 518.711 261.613
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 518.711 261.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 22.065 26.649
Bilgisayar Yazılımları
10 22.065 26.649
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
733.814.081 731.564.789
TOPLAM VARLIKLAR
757.914.310 743.565.289
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7 4.031.251 2.222.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 204.921 782.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.826.330 1.440.721
Kısa Vadeli Karşılıklar
731.166 454.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 720.636 454.546
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.041.261 263.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.041.261 263.467
ARA TOPLAM
5.803.678 2.940.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.803.678 2.940.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 555.858 313.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 555.858 313.643
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 399.963 398.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 399.963 398.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
955.821 711.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.759.499 3.652.828
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
751.154.811 739.912.461
Ödenmiş Sermaye
14 650.000.000 650.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.135.855 1.135.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 61.077 61.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 61.077 61.077
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 61.077 61.077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.562.859 -36.316.462
Net Dönem Karı veya Zararı
11.242.350 124.879.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
751.154.811 739.912.461
TOPLAM KAYNAKLAR
757.914.310 743.565.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714
Transferler
-45.781.223 45.781.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367
Sermaye Arttırımı
150.000.000 272.229 150.272.229 150.272.229
Dönem Sonu Bakiyeler
14 650.000.000 1.135.855 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 20.333.367 594.577.576 594.577.576
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 -36.316.462 124.879.321 739.912.461 739.912.461
Transferler
124.879.321 -124.879.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.242.350 11.242.350 11.242.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.242.350 11.242.350 11.242.350
Dönem Sonu Bakiyeler
14 650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 88.562.859 11.242.350 751.154.811 751.154.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074992
BIST