***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 30.198.693 21.389.042 10.454.976 8.600.279Satışların Maliyeti15 -15.377.736 -7.832.635 -5.666.926 -2.667.279TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.820.957 13.556.407 4.788.050 5.933.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)14.820.957 13.556.407 4.788.050 5.933.000Genel Yönetim Giderleri16 -6.411.541 -4.991.728 -2.112.278 -1.991.054Pazarlama Giderleri17 -196.863 -118.918 -90.729 -42.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.269.869 676.680 630.425 127.945Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -227.253 -429.605 -15.548 -376.323ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.255.169 8.692.836 3.199.920 3.650.898Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 1.996.777 628.604 439.672 563.402FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.251.946 9.321.440 3.639.592 4.214.300Finansman Gelirleri19 15.249 6.675 5.323 3.502Finansman Giderleri19 -24.845 -29.661.482 27 -7.037.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434DÖNEM KARI (ZARARI)11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.344.893 9.534.184Dönem Karı (Zararı)11.242.350 -20.333.367Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.242.350 -20.333.367Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.478.024 28.450.220Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 124.641 68.019Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.001.200 1.463.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 808.305 264.318Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 66.435 756.565Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler126.460 443.027Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.206.708 27.580.885Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -2.231.553 -2.080.597Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 24.845 29.661.482Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.996.777 -628.604İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -1.996.777 -628.604Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-400.380 -33.990Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.633.928 -406.599Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler739.306 -1.162.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)739.306 -1.162.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.808.387 134.972İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-577.222 715.959İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.385.609 -580.987Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.086.235 620.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)617.968 687.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)468.267 -66.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.398.254 7.710.254Alınan Faiz1.949.772 2.003.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -3.133 -179.730YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-377.155 -885.852Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-377.155 -42.225Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -377.155 -41.235Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -990Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -844.289Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 141.451.829Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.272.229Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.272.229İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.483.647Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.483.647Ödenen Faiz0 -6.336.753YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.967.738 150.100.161Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-40.091 -65.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.927.647 150.034.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.032.693 8.333.788DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.960.340 158.368.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.139.605 7.996.612Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 1.157.179 2.022.945İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 0 468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.157.179 2.022.477Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Dönen Varlıklar13 1.803.445 1.980.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 1.803.445 1.980.943ARA TOPLAM24.100.229 12.000.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.100.229 12.000.500DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 3.832.335 1.835.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 729.303.000 729.303.000Maddi Duran Varlıklar9 518.711 261.613Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar9 518.711 261.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 22.065 26.649Bilgisayar Yazılımları10 22.065 26.649Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR733.814.081 731.564.789TOPLAM VARLIKLAR757.914.310 743.565.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 4.031.251 2.222.864İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 204.921 782.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.826.330 1.440.721Kısa Vadeli Karşılıklar731.166 454.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 720.636 454.546Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.041.261 263.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.041.261 263.467ARA TOPLAM5.803.678 2.940.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.803.678 2.940.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 555.858 313.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 555.858 313.643Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 399.963 398.308İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 399.963 398.308TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER955.821 711.951TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.759.499 3.652.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar751.154.811 739.912.461Ödenmiş Sermaye14 650.000.000 650.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.135.855 1.135.855Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 61.077 61.077Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 61.077 61.077Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 61.077 61.077Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.562.859 -36.316.462Net Dönem Karı veya Zararı11.242.350 124.879.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR751.154.811 739.912.461TOPLAM KAYNAKLAR757.914.310 743.565.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714Transferler-45.781.223 45.781.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367Sermaye Arttırımı150.000.000 272.229 150.272.229 150.272.229Dönem Sonu Bakiyeler14 650.000.000 1.135.855 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 20.333.367 594.577.576 594.577.576Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 -36.316.462 124.879.321 739.912.461 739.912.461Transferler124.879.321 -124.879.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.242.350 11.242.350 11.242.350Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.242.350 11.242.350 11.242.350Dönem Sonu Bakiyeler14 650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 88.562.859 11.242.350 751.154.811 751.154.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.242.350 -20.333.367 3.644.942 -2.819.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074992BIST