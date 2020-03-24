***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









nel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek onaylanmıştır.3-2019 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek onaylanmıştır.4-Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.400-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.7-Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.8-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olarak belirlenmiştir.9-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.10-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sonaerdiği bildirilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831755BIST