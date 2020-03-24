GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER


nel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:
1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek onaylanmıştır.
3-2019 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek onaylanmıştır.
4-Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.400-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.
7-Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
8-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olarak belirlenmiştir.
9-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
10-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sonaerdiği bildirilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831755


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.286
Değişim :  5,98% |  5.040,05
Açılış :  87.571  
Önceki Kapanış :  84.246  
En Yüksek
89.638 En Düşük
87.050
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 4.892,80 111.581 % 10,00  
KUYAS 1,10 7.309.267 % 10,00  
TATGD 5,83 11.484.540 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.840.833 % 10,00  
HALKS 2,42 100.429 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5436 7,5814 % -0,11  
Frank 6,5427 6,5821 % -1,41  
Riyal 1,7119 1,7205 % -1,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.622 67,04  
Altın Gr. 336 336 8,51  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 13,99 0,70  
Gümüş Gr. 2,91 2,92 0,12  
B. Petrol 27,33 27,33 0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru