***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket'in 2019 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,3 - Şirket'in 2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,7 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,8 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Dilek ve temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek onaylanmıştır.3-2019 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek onaylanmıştır.4-Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.400-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.7-Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.8-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olarak belirlenmiştir.9-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.10-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sonaerdiği bildirilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 1 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833903BIST