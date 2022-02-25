***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.02.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket'in 2021 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,3 - Şirket'in 2021 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,5 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddeside yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004661BIST