***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 18:16
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket'in 2021 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - Şirket'in 2021 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
5 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddeside yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004661
BIST