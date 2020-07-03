***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.07.2020 18:30
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 01.07.2020 tarihinde almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararı kapsamında aracılık işlemleri için yetkilendirilen Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854493
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,72
|Açılış
|: 392,21
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5318
|8,5746
|% 0,14
|
|Frank
|7,2358
|7,2794
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,68
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.612
|2.625
|4,30
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|
Seans Raporu
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